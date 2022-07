Des mesures de quarantaine pour lutter contre l'escargot géant africain en Floride

(Belga) Des mesures de quarantaine sont mises en place dans une partie de la Floride pour éviter que les escargots géants africains ne s'éparpillent dans le reste de l'État, indique USA Today. Cet escargot peut être porteur d'un ver rond responsable de la méningo-encéphalite éosinophilique chez les humains et est également une menace pour les cultures.

L'animal a été repéré par un jardinier fin juin. Les scientifiques le qualifient "d'un des escargots les plus nuisibles au monde". Ce mollusque n'est en effet pas très difficile à satisfaire et se nourrit sans distinction de diverses cultures allant de celles de la papaye à celles du caoutchouc en passant par celles des haricots, des pois, des plantes horticoles... Ce n'est pas la première fois que l'espèce est repérée en Floride. En 1966, elle avait été signalée dans le centre de Miami, en 1973, ce sont 18.000 escargots qui ont été découverts et tués. En 1975, l'espèce a été annoncée éteinte dans la région, mais elle a fait sa réapparition en 2011. Elle était à nouveau qualifiée d'éteinte depuis septembre 2021. L'escargot géant africain peut mesurer jusqu'à 25 centimètres (coquille incluse) et peser jusqu'à 700 grammes. (Belga)