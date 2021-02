Des témoins attentifs ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous ce dimanche après avoir observé un magnifique spectacle dans le ciel. "Une centaine de grues cendrées en plein vol à Erquelinnes", nous a écrit Bernard dans l'après-midi. "Joli ballet de grues cendrées", nous a décrit Sabrina. Elle nous a aussi transmis une photo prise à Finnevaux (Houyet).

Un pic de passage exceptionnel pour notre pays!

L'association de défense de la nature Natagora explique dans une publication Facebook que la migration de ces oiseaux est différente cette année. "En général les grues cendrées ne sont visibles que dans l’extrême est du pays, contrairement à cette année où elles sont observées dans toute la moitié est, et en bien plus grand nombre", indique l'organisme. "La situation météo spécifique de ces derniers jours, dans laquelle le vent de sud-est a joué un rôle important en repoussant les grues un peu plus à l’ouest que d’accoutumé marque un pic de passage exceptionnel pour notre pays!".

Natagora précise que 60.000 individus avaient été observés en 2020 durant la migration printanière. Cette année, le double a déjà été observé. "Sachant que la population qui hiverne au sud de notre pays est estimée à 320.000 oiseaux, une bonne partie de la population doit encore passer ces prochains jours", explique l'association. "Un spectacle magnifique en perspective... Soyez attentifs".

Vos photos des grues cendrées

En fin d'après-midi, Lucas nous a aussi envoyé ses images:

A Courcelles, Karim a pris cette photo:

A son tour, Bernard nous a transmis ses photos du passage des grues cendrées à Jemeppe-sur-Meuse:

Les oiseaux photographiés par Amaury à Neufchâteau: