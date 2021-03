Des ours polaires dans un parc d'attraction en Chine: les réseaux sociaux s'enflamment (vidéo)

Un hôtel installé dans un parc d’attraction en Chine fait polémique. C’est un parc d’attraction consacré à l’Arctique où sont exposés des ours blancs. Les associations de défense des animaux s’insurgent.

Nous sommes dans le parc polaire de Harbine au nord de la Chine, aux portes de la Sibérie. Vendredi s’y est ouvert un hôtel d’un genre particulier, un hôtel de 21 chambres qui exhibent des ours polaires. De grandes baies vitrées permettent aux clients d’avoir une vue panoramique sur les ours installés dans un patio central.

D’après les associations de défense des animaux, les ours ne disposent pas de l’espace nécessaire pour vivre correctement. "Ces animaux ne supportent pas du tout la captivité, explique Nirali Shah, chargée de campagne pour l’ONG PETA Asie, que ce soit dans un zoo, un aquarium ou un hôtel comme celui-ci. A l’état sauvage, ces animaux sont très actifs, jusqu’à 18 heures par jour. Ils parcourent des milliers de kilomètres carrés."

Depuis vendredi, les réseaux sociaux se sont mobilisés en Chine et dans le monde entier pour dénoncer l’utilisation de ces grands mammifères dont l’espèce est considérée comme menacée, notamment en raison du réchauffement climatique.

"Il est triste et frustrant de constater que cet hôtel pense qu’en gardant des ours polaires en captivité, il va réaliser de gros profits, se désole Nirali Shah. Mais en réalité, de plus en plus de gens se rendent compte que les animaux ne sont pas là pour être utilisés comme divertissement."

En Chine, depuis le début de l’épidémie de coronavirus, la consommation de la plupart des animaux sauvages est prohibée. En revanche, aucune loi n’interdit l’utilisation des espèces en danger dans les zoos, les cirques ou les parcs d’attraction.