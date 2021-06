Des quintuplés aux Grottes de Han: 5 louveteaux arctiques nés dans le parc animalier (vidéo)

Des nouveau-nés dans la meute de loups arctiques du parc animalier du Domaine des Grottes de Han. Keysa, la femelle du couple alpha, a donné naissance à 5 louveteaux.

Mi-février, en pleine période de reproduction, les soigneurs avaient pu observer le couple alpha de loups arctiques, Gery et Keysa, qui ne se quittait plus, laissant présager de futures naissances. Et ils ne s’étaient pas trompés : Keysa est entrée en tanière le 17 avril et quelques jours plus tard, 5 louveteaux ont été découverts.

Les 3 femelles et 2 mâles sont en pleine forme, pour un poids allant de 3,800kg à 4,600kg. Les cinq louveteaux arctiques se portent à merveille et font leurs premiers pas dans le parc.



©Domaine des Grottes de Han



