Deux rares baleines à bec aperçues au large des Pays-Bas: "Ces animaux n'ont pas leur place dans les eaux peu profondes du sud de la mer du Nord"

Deux baleines à bec communes, des cétacés plongeurs de la famille des dauphins à bec pointu, ont été signalées dans l'estuaire de l'Escaut oriental, en Zélande néerlandaise, a indiqué dimanche l'ONG SOS Dolfijn. Selon elle, il s'agit d'une espèce qui n'a été vue vivante aux Pays-Bas que deux fois au cours des 50 dernières années.



Les baleines à bec communes peuvent rester sous l'eau pendant plus de 2 heures et peuvent alors atteindre des profondeurs de plus de 2.000 mètres. Elles y chassent le calmar et des poissons évoluant dans ces profondeurs. "C'est pourquoi ces animaux n'ont pas leur place dans les eaux peu profondes du sud de la mer du Nord et ont du mal à survivre ici", explique SOS Dolfijn.

L'association environnementale a lancé une opération de recherche de ces baleines, probablement une mère et sa fille, qui n'avaient pas encore abouti dimanche soir, a-t-elle indiqué sur Twitter. Elle a partagé la vidéo d'une personne ayant pu filmer deux individus de cette espèce au large de Yerseke jeudi soir.