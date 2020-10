Dix-neuf baleines échouées sont mortes en Nouvelle-Zélande

(Belga) Dix-neuf baleines échouées sont mortes sur l'île du Nord, en Nouvelle-Zélande, ont rapporté dimanche des défenseurs de l'environnement.

Les habitants de Colville Bay, sur la péninsule de Coromandel, à l'est de la ville d'Auckland, avaient repéré samedi quarante à soixante baleines nageant près de la côte dans des eaux peu profondes et troubles. Environ 25 de ces animaux, vraisemblablement des globicéphales, se sont échoués sur des bancs de boue, mais ont pu être renfloués dans la nuit de samedi à dimanche. Malheureusement, dix-neuf baleines se sont malgré tout échouées et sont mortes, a expliqué l'organisation environnementale Project Jonah sur Facebook. (Belga)