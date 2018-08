Elle tombe nez à nez avec un puma dans son salon et découvre son chat mort

Une femme a eu la peur de sa vie en rentrant chez elle, à Boulder, dans le Colorado, jeudi soir. Dans son salon se trouvait un puma.

Une habitante de Boulder, dans le Colorado, a eu une très mauvaise surprise en rentrant chez elle jeudi. Elle est tombée nez à nez avec un puma dans son salon et a découvert plus tard son chat mort. "La nuit dernière, un puma est entré dans une maison par une porte-moustiquaire. Personne n’a été blessé, mais le chat de la maison a été tué. Merci de garder vos portes et vos fenêtres du rez-de-chaussée fermées la nuit quand vous n’êtes pas là (c’est également un bon conseil contre les ours et les voleurs)", a écrit la police de Boulder, vendredi, sur Twitter avec une photo de l’animal entre la table basse et le canapé.



La chaîne américaine Fox a appris par des voisins que l’animal était resté plus de deux heures dans la maison. Ces derniers ont d’ailleurs filmé l’animal qui regardait par la fenêtre. Le puma a finalement fui quand la police a tiré des balles non-létales.



Le puma est un animal solitaire qui vite en Amérique du Sud et du Nord. Il y en aurait entre 4.500 et 5.000 au Colorado et entre 4.000 et 6.000 en Californie où c'est une espèce protégée.