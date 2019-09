En Chine, ce bébé macaque blessé et ce chien sont devenus inséparables (vidéo)

Un villageois chinois a retrouvé un macaque blessé dans sa ferme à Yingtan City, dans l'Est de la Chine. L'homme s'est porté volontaire pour en prendre soin jusqu'à ce qu'il aille suffisamment mieux pour être relâché dans la nature. Depuis, les chiens du villageois et le macaque sont inséparables.

Grâce à l'aide d'un villageois chinois, un bébé macaque a pu être sauvé. Le macaque est une espèce protégée en Chine, et le petit rescapé est à peine âgé d'un mois. Zhou Min, le villageois dévoué, a retrouvé l'animal avec une jambe blessée et a immédiatement contacté les services de protection animale locaux.

Les services de protection ont décidé de confier le petit singe à Zhou, puisque le changer d'environnement était trop risqué. "Il était un peu effrayé par les inconnus, au début, et ne s'approchait pas de moi", explique Zhou, le bon samaritain. "Et puis j'ai acheté du lait en poudre et un biberon pour le nourrir. Il ne mange rien d'autre pour le moment, parce qu'il est très jeune."

Très vite, le petit macaque devient même ami avec les chiens de Zhou. "Il joue avec mes chiens toute la journée. Peut-être qu'il pense que le chien est sa mère, parce qu'il le traite vraiment bien, il ne mord jamais."

Le bébé macaque reprend petit à petit du poil de la bête, grâce aux soins de Zhou. L'animal sera relâché dans la nature quand il sera rétabli et suffisamment âgé pour survivre.