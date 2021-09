C'est une observation étonnante qu'a faite Fabian, photographe nature, le 5 septembre dernier à Jemelle (Rochefort, province de Namur) lors d'une promenade. Au sommet d'un épicéa se dessinait un grand oiseau d'une couleur rouge éclatante et muni d'un long bec courbé. Un ibis rouge. Le climat serait devenu à ce point doux qu'une telle espèce ait migré chez nous ? Car en effet, cette espèce n'est pas particulièrement une habituée des forêts du nord. "C'est un oiseau que l'on rencontre seulement dans les marais et en particulier les mangroves du nord de l'Amérique du Sud, de la Colombie au Brésil", renseigne Jean-Yves Paquet, spécialiste des oiseaux chez Natagora, l'association de protection de la nature. Dès lors, la seule explication de cette présence incongrue sur un sapin en province de Namur est une évasion. "Il ne peut que s'agir d'un oiseau échappé de captivité (car l'espèce est assez souvent maintenue dans les zoos et les collections)", estime Jean-Yves Paquet. Peut-être même un fugitif de longue date: "De tels évadés ont déjà été signalés en Flandre et une fois en Ardenne cette année, il s'agit peut-être du même", conclut le scientifique.