Réputé pour croquer les testicules, ce cousin des piranhas a été pêché par un ami de Fabrice dans un affluent de la Semois à Herbeumont!

Fabrice, un pêcheur amateur qui habite Bertrix, en province de Luxembourg, a fait une découverte étonnante le 6 juillet dernier.

Alors qu'il pêchait de bon matin dans un affluent de la Semois sur la commune voisine de Herbeumont, au lieu-dit "Le tournant de suchamp", au fin fond de l'Ardenne, la prise d'un de ses amis lui a semblé différente des poissons pris habituellement. "Une espèce qui ressemble étrangement à un piranha", nous écrivait-il via notre bouton orange Alertez-nous, la photo ci-dessus à l'appui.

Fabrice va pêcher une ou deux fois par semaine et connaît tous les coins de pêche à Herbeumont. "Le lieu-dit "Le tournant de suchamp" est un endroit assez calme mais c'est très touristique. Après avoir pris ce poisson, mon ami l'a rejeté à l'eau. Depuis que cette histoire s'est ébruitée, plusieurs poissons de ce genre ont été pêchés, ce qui est choquant. C'est la première fois que cela arrive ici. Ce sont peut-être des gens qui les ont jetés", estime-t-il.





Certainement un Pacu



Nous avons soumis la photo de l'ami de Fabrice à la Maison Wallonne de la Pêche et à la Fédération sportive des Pêcheurs francophones de Belgique. Son directeur, Benoit Sottiaux, nous a expliqué après s'être concerté avec son collègue de la Maison de la Pêche qu'il ne s'agissait pas d'un poisson de nos rivières. "Sur base de la photo, il semblerait qu'il appartienne à la famille dite des Characidés, originaire d'Amérique du Sud (Brésil particulièrement, ndlr), même si certains ont été introduits en Asie du Sud-Est (en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Océanie, notamment, ndlr). Il ressemble fortement à un Pacu". "Il existe certaines ressemblances morphologiques avec un groupe d'espèces dénommées "Pacu", qui sont apparentées aux piranhas. Une expertise serait nécessaire pour l'affirmer avec certitude", ajoute Frédéric Dumonceau, directeur de la Maison Wallonne de la Pêche.





Certainement un poisson d'aquarium



Ce poisson vit donc normalement dans les rivières d'Amérique du Sud. En a-t-on déjà rencontré en Ardenne? "Jamais", selon l'expérience de M. Sottiaux. L'hypothèse la plus plausible est qu'il peut s'agir "d'un poisson échappé d'un amateur d'aquariophilie", selon lui.





Il ne devrait pas passer l'hiver ardennais, mais sait-on jamais...



Sa présence peut-elle amener cette espèce à se multiplier dans la Semois? C'est fort peu probable, estime-t-il. "C'est un poisson visiblement d'eaux plus tropicales. Et même si on a un exemple de poisson d'eaux chaudes adapté depuis longtemps chez nous, qui est la carpe commune, je me pose des questions quant à la possibilité de survie de ce poisson, en hiver particulièrement, en Ardenne, où les conditions sont ce qu'elles sont." Le Pacu est cependant plus résistant qu'il n'y paraît. Un spécimen vivant a été pêché en 2013 dans les eaux froides du détroit de l'Oeresund, qui sépare le Danemark de la Suède. Dans une eau salée donc, alors qu'il s'agit d'un poisson d'eau douce!

Ce poisson a par ailleurs également été découvert dans la Seine en septembre 2013 par un pêcheur à la ligne qui avait immédiatement prévenu la Brigade fluviale de Paris.



Il confondrait testicules et noix

Enfin, il faut savoir que l'animal est aussi surnommé "casse-noisette" ou "nutcracker", car il a la réputation d'être un mangeur de… testicules! Des cas ont été rapportés, notamment en Papouasie, mais ils ont été fortement exagérés quant à leur gravité. Ce poisson végétarien a des dents faites pour casser les noix qu'il trouve dans son biotope naturel. Mais quand il n'en trouve pas ailleurs dans le monde, il peut devenir carnivore, se nourrir d'insectes. Au moins un cas de morsure de testicules humains, qu'il aurait confondus avec sa friandise préférée, est répertorié. Mais selon des scientifiques danois, cette expérience n'est pas représentative du comportement de l'animal. Donc s'il vous prenait l'idée saugrenue de vous baigner nus dans la Semois cet été, c'est plus de la police que des poissons qu'il faut avoir peur...