Grand Steeple-Chase de Paris: Docteur de Ballon vainqueur

Docteur de Ballon monté par Bertrand Lestrade a remporté facilement le 143e Grand Steeple-Chase de Paris, dimanche à Auteuil, au terme de 6 km de course, après avoir sauté dans un style impeccable les 23 obstacles du parcours.

D'abord en retrait, Docteur du Ballon, âgé de 9 ans, a changé de vitesse dans le tournant final pour franchir l'ultime obstacle, avec Carriacou sous la selle de James Reveley. Il s'est détaché très facilement dans les 100 derniers mètres pour vaincre avec autorité et a ainsi conservé son titre.

"C'est génial. Comme dans un rêve", a lancé Bertrand Lestrade au micro d'Equidia depuis la piste de son exploit.

"Avec Docteur de Ballon, je me suis offert le luxe de temporiser au saut du rail +ditch and fence+. Puis je me suis rapproché dans le dernier tournant. C'est incroyable, je n'ai jamais monté un cheval comme ça, qui répète à ce niveau", a ajouté Bertrand Lestrade. Qui signe un doublé avec ce beau cheval alezan, et un troisième sacre dans la course.

La Britannique Louisa Carberry est la première femme entraîneur à remporter un deuxième succès dans l'épreuve reine de l'obstacle en France.

"Docteur de Ballon n'est pas normal et son jockey non plus", a-t-elle commenté.

La deuxième place de ce steeple très technique est revenue à Carriacou, vainqueur de cette course de l'extrême en 2019.

L’outsider Galleo Conti, monté par Johnny Charron, est arrivé troisième.

Seule femme dans cette course, l'Irlandaise Rachael Blackmore, sur le dos de Ajas, a fini 7e.

Quant au favori, Le Berry, monté par Kévin Nabet, il a longtemps animé la course, avec vaillance, et s'est finalement classé 4e.

Grâce à cette victoire, Docteur de Ballon a rapporté au couple Gasche-Luc la somme de 369.000 euros promise au vainqueur (sur les 820.000 euros distribués aux sept premiers).

Marquée par le retour d'un millier de personnes dans les tribunes, cette édition disputée en terrain collant et sous le soleil a opposé dix des meilleurs sauteurs du moment. Trois d'entre eux ont chuté.