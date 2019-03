Grenouilles et crapauds sortent d'hibernation: pensez à ralentir pour éviter l'hécatombe

Les automobilistes sont une nouvelle fois invités à redoubler de vigilance et à limiter leur vitesse. Il s'agit de préserver grenouilles et crapauds qui entament ces jours-ci leur périlleux voyage en direction de la mare qui les a vus naître. L'ASBL Natagora organise cette année encore une centaine d'opérations de sauvetage le long des routes de Wallonie et de Bruxelles.





Même si vous les évitez, les amphibiens peuvent être aspirés sous l'effet de la vitesse



Chaque année, après les dernières gelées hivernales et le retour de températures nocturnes plus clémentes, les amphibiens sortent d'hibernation pour se reproduire, rappelle Natagora. L'ASBL invite donc les automobilistes à lever le pied quand ils circulent sur les routes wallonnes et bruxelloise. D'autant plus que ce genre d'opérations s'effectuent généralement à la tombée du jour.



Au-delà d'une vitesse de 30 km/h, poursuit Natagora, les animaux sont littéralement aspirés sous les véhicules. Hormis le risque de se faire simplement écraser, ils peuvent périr par cet effet d'aspiration, projetés contre les soubassements des véhicules.





Les techniques pour les sauver



Il existe deux types de méthodes pour capturer les batraciens: soit les patrouilles les ramassent directement, soit les batraciens tombent dans des barrières et des seaux apposés le long des routes. Il ne reste alors plus qu'aux équipes de bénévoles à se relayer, matin et soir, pour porter les animaux recueillis de l'autre côté de la route où ils pourront poursuivre leur migration.



L'association environnementale estime que de 180.000 à 200.000 batraciens sont sauvés de la sorte annuellement. De 1.000 et 1.500 batraciens étant sauvés par opération, selon les chiffres de ces dernières années.