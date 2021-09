Grippe aviaire: un cas dans les Ardennes, risque relevé en France

Entre novembre et mai, la France avait recensé près de 500 foyers d'influenza aviaire dans des élevages de volailles, principalement dans le Sud-OuestGAIZKA IROZ

Un cas de grippe aviaire a été détecté dans une basse-cour des Ardennes, entraînant immédiatement le relèvement du niveau de risque en France de "négligeable" à "modéré", a-t-on appris vendredi auprès du ministère de l'Agriculture.

"Ce cas ne remet pas en cause le statut recouvré par la France le 2 septembre de +pays indemne d'influenza+", a-t-on souligné au ministère. Confirmé le 9 septembre, il a été détecté chez un particulier dont les volailles ne sont pas commercialisées.

L'élévation du niveau de risque à "modéré", sur "l'ensemble du territoire métropolitain", entre en vigueur "immédiatement", selon l'arrêté publié vendredi au Journal officiel.

Des mesures de prévention sont rendues obligatoires à compter de vendredi dans les communes situées dans des zones dites à risque particulier (ZRP), c'est-à-dire abritant des zones humides fréquentées par les oiseaux migrateurs - essentiellement les couloirs de migration des volatiles.

Parmi ces mesures, sont notamment imposées la mise à l'abri des volailles dans les exploitations (et non plus en plein air), l'interdiction de rassemblement d'oiseaux (pour les concours), ou la vaccination obligatoire dans les parcs zoologiques pour les oiseaux ne pouvant être confinés ou protégés sous filet.

Ces mesures sont destinées à contenir toute nouvelle flambée, après une année désastreuse pour les éleveurs de canard.

Entre novembre et mai, la France avait recensé près de 500 foyers d'influenza aviaire dans des élevages de volailles, principalement dans le Sud-Ouest réputé pour sa production de foie gras. La crise n'avait pu être enrayée qu'au prix de l'abattage de plus de 3,5 millions de volailles, essentiellement des canards.