Hervé se demande si les pigeons ne se font pas plus facilement écraser qu'avant: "Suis-je le seul à remarquer ça?"

Hervé, un chauffeur de bus de la région de Charleroi (en province de Hainaut), dit avoir constaté depuis plusieurs semaines un changement dans le comportement des pigeons. Durant ses journées de travail notamment, il en croise régulièrement et il s'étonne que certains ne s'envolent pas quand il s'approche d'eux avec son véhicule.

"Ils se laissent beaucoup plus surprendre. Je suis chauffeur de bus, et je n'ai jamais eu autant de pigeons se faire percuter par des véhicules, comme si leurs réflexes avaient disparu. Suis-je le seul à avoir constaté cela? Si oui, quel en serait la cause?", s'interroge-t-il.

Contacté par nos soins, Jean-Yves Paquet, directeur du service d’études chez Natagora, indique ne pas avoir observé de modification au niveau de l'attitude de ces oiseaux. Par contre, le spécialiste a une explication à donner à Hervé concernant le manque de réflexe de certains pigeons, qui se remarque plus particulièrement durant cette période de l'année.

"Nous sommes en pleine phase de dispersion des jeunes pigeons, qui commencent à se balader. C'est une période durant laquelle les moins aguerris se déplacent et sont moins en alerte. Ils ont des comportements bizarres car ils sont tout simplement moins expérimentés", précise-t-il.

Traditionnellement, la mortalité des pigeons augmente durant la période actuelle mai-juin-juillet. "Les jeunes sont naïfs et ils s'envolent plus tard. Les pigeons sont une espèce qui se porte globalement bien, on en voit beaucoup. Les pigeons sont pour le moment plus proches des gens car ils cherchent à faire leur nid", conclut-il.