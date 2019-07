Un grand groupe de dauphins a été repéré au large des côtes du Sud de la Californie, près de Laguna Beach, ce dimanche 14 juillet.

Ces images ont été filmées par Chuck Patterson. Selon lui, plus de 100 dauphins entouraient le bateau. "Ils avaient l'air super heureux, on pouvait vraiment sentir l'énergie", a-t-il expliqué. D'après lui, les dauphins ont continué à nager et bondir à ses côtés durant un long moment, lui offrant un magnifique spectacle.