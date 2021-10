Jadot veut interdire la chasse le week-end et contraindre l'abattage rituel

Le candidat EELV à la présidentielle Yannick Jadot veut interdire la chasse pendant le week-end et les vacances scolairesKENZO TRIBOUILLARD

Le match entre écologistes et chasseurs continue: le candidat EELV à la présidentielle Yannick Jadot a dit vendredi vouloir interdire la chasse pendant le week-end et les vacances scolaires, ouvrant aussi un front contre l'abattage rituel sans étourdissement.

Cette proposition sur la chasse est un marqueur de toujours chez les Verts. Mais Yannick Jadot, qui sait que les écologistes doivent rassurer en permanence sur leur projet de changement de société, ne court là aucun risque de brider la légère dynamique dont il bénéficie dans les sondages (entre 7 et 9,5%).

Car à ses yeux, la restriction du droit de chasser, sujet inflammable par le passé, est devenue consensuelle chez les Français. "J'interdirai la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires, je veux qu'on puisse se balader dans la nature", a dit l'eurodéputé sur BFMTV et RMC.

Pour le justifier, il a évoqué les nombreux accidents de chasse touchant les particuliers, prenant l'exemple la veille d'un "promeneur en Haute-Savoie, qui a pris une balle à côté d'un cimetière".

Pour Yannick Jadot, "la ruralité c'est le plaisir des paysages, de pouvoir randonner, faire du vélo, se balader avec son chien sans avoir peur qu'il se fasse shooter (qu'on lui tire dessus, NDLR) au bout du chemin".

Et "qu'on arrête de nous dire que c'est les ruraux qui chassent", "70% des chasseurs viennent des villes!"

La chasse, qui ne peut se pratiquer qu'avec un permis, est autorisée chaque année pendant l'automne et une large partie de l'hiver. Les dates précises varient toutefois selon les départements car la date d'ouverture est décidée par chaque préfet.

- Multiples fronts -

Une journée hebdomadaire sans chasse, chaque mercredi, avait déjà été imposée au niveau national en 2000. La mesure a été abrogée en 2003, laissant toutefois aux préfets la possibilité d'en instaurer au niveau départemental - c'est de fait le cas dans de nombreux départements.

La proposition de Yannick Jadot, qui a aussi dit vouloir s'attaquer aux "lobbies de la chasse" influençant selon lui Emmanuel Macron, risque de ne pas améliorer les relations avec les représentants des chasseurs.

Willy Schraen, le président de la Fédération nationale des chasseurs, a plusieurs fois critiqué les Verts pour leurs positions sur la chasse, brocardant les "terroristes de la cause animale" et estimant que "les chasseurs étaient les premiers écologistes" par leur activité de régulation.

Pour la candidate du RN Marine Le Pen, Yannick Jadot est "déconnecté de la réalité". Il "pense que les chasseurs ne travaillent pas. Les chasseurs travaillent et ont un métier. Si vous empêchez la chasse le week-end et les vacances, autant aller au bout et interdire la chasse", a-t-elle dit, en déplacement au salon international du patrimoine culturel à Paris.

L'ancien président François Hollande a également trouvé "bizarre" cette proposition. "Il n'y a que les riches qui peuvent aller chasser en semaine", a-t-il souligné à l'AFP.

Yannick Jadot a couru le risque d'ouvrir plusieurs fronts en même temps en estimant dans la même émission, vendredi, qu'il fallait aussi imposer l'étourdissement avant l'abattage rituel des animaux pour la viande kasher et hallal.

Non sans un couac. A la question du journaliste sur une interdiction pure et simple de l'abattage rituel, M. Jadot a répondu: "Oui sans ambiguïté. (...) Aucune tradition ne justifie de faire souffrir les animaux".

"Donc en fait les juifs et les musulmans ne mangent plus de viande?", s'est indigné David Guiraud, un porte-parole de La France insoumise sur BFMTV.

Le candidat écologiste a dû tourner en catastrophe une petite vidéo, dans laquelle il explique être pour la fin de l'exception à l'étourdissement nécessaire des animaux dont bénéficie l'abattage rituel.

Et Yannick Jadot d'enchaîner dans les minutes qui ont suivi par un point presse sur sa proposition de "traité de non-prolifération des énergies fossiles", à la veille de l'ouverture à Glasgow de la COP26.

Ce traité viserait à "interdire toute exploration et exploitation des énergies fossiles."

"Elles doivent rester dans le sol si nous voulons atteindre les objectifs de l'accord de Paris et être le plus possible de l'augmentation de 1,5 degré", a-t-il plaidé.