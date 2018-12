Jouets, friandises, séance de toilettage: beaucoup d’animaux de compagnie seront gâtés pour Noël

Si vous avez un animal de compagnie, vous n'avez certainement pas oublié de lui glisser un cadeau sous le sapin. Même si certains maîtres ont choisi la dernière minute pour y penser, comme ont pu le constater Mélanie Renda et Elizabeth Wouters pour le RTL INFO 13h.

Pour que leur chien soit blanc éclatant ce soir, les propriétaires de Chiva et Lily ont pris rendez-vous plusieurs jours à l’avance. Depuis ce matin dans ce salon, on lave, on sèche, on coupe sans s’arrêter. "Lily est venue expressément prendre son bain pour Noël, pour être toute belle, confie Christel Clignet, toiletteuse. On a eu pas mal de coups de fil pour des rendez-vous en général le samedi avant Noël, ou alors pour aujourd’hui. Le téléphone sonne encore beaucoup pour des rendez-vous aujourd’hui mais malheureusement,on n’a plus de place."

Sous le sapin, certains animaux auront aussi droit à leur cadeau. Jouets, friandises, et même accessoires qui seront même juste le temps d’une photo. "C’est lui qui réagit le mieux au cadeau. C’est lui qui sera le plus heureux donc c’est très sympa", commente une jeune cliente du magasin.

Niveau budget, les cadeaux peuvent atteindre plusieurs dizaines d’euros. "Ce qui se vend bien à cette période, ce sont les jouets pour les chiens et les chats, les carpettes, les coussins, et puis il y a l’objet tout fait, fabriqué par les firmes", explique André Goubau, responsable du magasin. Plus les heures passent, plus les retardataires s’accumulent dans les rayons pour ne pas oublier leur fidèle compagnon.