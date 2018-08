Kiwi, l'ourson vedette du film culte L'Ours, vit-il dans des conditions indignes dans un zoo?

Deux ours âgés de 29 et 20 ans, dont Kiwi la star du film" "L'Ours", vont être transférés en 2019 dans une réserve plus grande pour y finir leurs jours après dix années de captivité dans un zoo près de Dunkerque. Depuis une semaine, l'humoriste Rémi Gaillard, qui milite pour le bien-être animal, avait multiplié les messages et les vidéos sur les réseaux sociaux déplorant que ces deux ours "tournent en rond" dans leur enclos dans des "conditions indignes".





Vu leur âge, les deux ours pourraient mourir en cas d'anesthésie



Le zoo, situé à Fort-Mardyck, et la communauté urbaine de Dunkerque assurent dans un communiqué que le transfert est en préparation depuis longtemps, mais qu'il ne pourra se faire qu'au premier semestre 2019, le temps de "fabriquer sur mesure une structure de transport" pour "minimiser leur stress". Vu leur âge, les deux ours pourraient mourir en cas d'anesthésie.



Les autorités disent vouloir "prendre notamment en compte la vocation de conservation (du zoo) des espèces, en assurant le meilleur accueil possible à ses pensionnaires et en faisant face à ses contraintes techniques, notamment l'impossibilité d'étendre sa surface." "Il a ainsi été envisagé de se concentrer sur de plus petites espèces, ce qui implique de trouver à Kiwi et Dominique un nouvel espace où ils pourraient finir leurs jours", ajoutent-elles.





Né en captivité



Kiwi, 29 ans, l'un des oursons qui apparaissaient en 1988 dans le film "L'Ours" de Jean-Jacques Annaud, et Dominique son compagnon depuis 1998, âgé de 20 ans, sont nés en captivité. Ils vivent au zoo de Fort-Mardyck depuis plus de 10 ans dans un espace de 550 m2 équipé d'un bassin avec "les aménagements nécessaires à leur bien-être" selon le zoo, surveillés par deux vétérinaires et dix soigneurs.



Le parc zoologique départemental des Deux-Sèvres Zoodyssée s'est dit prêt à les accueillir, avec les "garanties nécessaires" concernant leur bien-être sur "30 hectares de superficie totale".





Pas de mauvais traitement selon le zoo de Fort-Mardyck



Les responsables de Fort-Mardyck se défendent de mauvais traitements, citant le dernier rapport de service de la santé de protection des animaux et de l'environnement de la préfecture du Nord de juin 2016, qui concluait: "la surveillance des soigneurs et leur réactivité ainsi que les enrichissements (de l'enclos) retenus permettent de considérer que les ours sont hébergés dans des conditions conformes aux prescriptions."





Le rôle vedette de Youk, petit orphelin inconscient et maladroit



Treize oursons --Kiwi et 12 doublures-- avaient été élevés et dressés pour tenir le rôle vedette de Youk, petit orphelin inconscient et maladroit, adopté par un ours solitaire. Après le tournage du film qui recueillit un énorme succès (plus de 9 millions de spectateurs en France), ils avaient été confiés à divers parcs zoologiques.



L'un d'eux, Gogol, est mort en mars au zoo de Beauval, dans le Loir-et-Cher, à l'issue d'une anesthésie pratiquée avant son transport vers un nouvel espace.