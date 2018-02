Kundi, le petit girafon de Bellewaerde, a rendu son dernier souffle

Un girafon, né début octobre à Bellewaerde, est décédé inopinément lundi, indique mardi le parc. Le petit mâle prénommé Kundi avait été élevé par les soigneurs car sa mère, Simone, n'avait jamais marqué le moindre intérêt pour sa progéniture. La naissance avait d'ailleurs été une surprise, la mère n'ayant pratiquement pas grossi pendant la gestation.

La petite girafe de Rothschild a connu une mort soudaine lundi. Alors qu'il était en train de manger, Kundi a renversé son abreuvoir. Effrayé, il s'est cassé la patte. "A cause de la complexité de la fracture, nous n'avons pas pu le sauver et on a décidé de laisser le petit s'endormir pour toujours", explique Melissa Nollet, vétérinaire à Bellewaerde. "Toute l'équipe était très proche de Kundi."

La dépouille du girafon sera transportée à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Gand pour des recherches scientifiques. Il reste à peine plus de 1.600 girafes de Rothschild dans le monde. Bellewaerde participe au programme d'élevage européen.