L'alimentation bio pour les animaux est de plus en plus tendance: l'avis d'une spécialiste sur la question

Dans le bol de Lana, il y a les meilleures croquettes du monde car ce sont celles achetées par sa maîtresse. Mais celle-ci s'interroge. Et si, comme elle, son chien passait au bio? "Pourquoi pas? Il peut très bien manger comme moi. C'est mon chien, je l'adore. C'est pas plus mal de faire du bio pour les animaux", explique Anne-Marie.

Dans certains magasins spécialisés, aux côtés des biscuits pour humains, on trouve des croquettes labellisées bio. La nourriture bio pour animaux fait ici un véritable carton. "On en vend de plus en plus. Les gens viennent toutes les semaines. Ça coûte plus cher mais il n'y a pas de pesticides, moins d'additifs et beaucoup plus de produits naturels", indique Cara Lorge, responsable de magasin d'alimentation biologique.

Est-elle véritablement meilleure? Marianne Diez, professeure en médecine vétérinaire et service nutrition s'est penchée sur la question car elle reçoit de plus en plus d'animaux fatigués, amaigris par une alimentation bio inadaptée. "Actuellement, je ne les (les aliments bio, nldr) conseillerais pas car je les trouve très peu satisfaisants au niveau nutritionnel. Ils sont relativement peu denses en énergie, ce qui signifie que les propriétaires doivent en donner beaucoup pour combler les besoins énergétiques. Et puis, il y a des carences en protéines et dans certaines vitamines", constate-t-elle.





40 nutriments différents par jour



De plus en plus de propriétaires veulent cependant offrir la même alimentation que la leur à leurs animaux. Et ce, qu'importe le prix. Il faut compter 7 euros pour un kilo de croquettes bio pour chiens contre la moitié du prix en grandes surfaces. "Cette nourriture commerciale qu'on dénigre tellement a beaucoup fait disparaître les carences alimentaires qu'on voyait encore dans les années 70 et au début des années 80. En alimentation bio, on est loin d'un aliment équilibré et complet, en tout cas dans ceux que l'on trouve actuellement sur le marché belge", relève Marianne Diez. Un chien a par exemple besoin de 40 nutriments différents par jour.

Le bio surfe sur une tendance qui part d'un bon sentiment mais c'est une décision qui doit être prise en concertation avec son vétérinaire.