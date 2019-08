L'instant mignon du jour: des lionceaux traversent un ruisseau pour la première fois en Afrique du Sud (vidéo)

Quatre lionceaux traversant pour la première fois une rivière en Afrique du Sud. La scène a été capturée par Cameron Inggs, un employé de la MalaMala Game Reserve, l'une des réserves de la région du parc Kruger en Afrique du Sud.

Sur cette vidéo qui ne dure quelques secondes, on aperçoit une lionne suivie de ses petits. Pour la première fois, les lionceaux s'apprêtent à traverser la rivière. D'abord hésitants, les lionceaux finissent par se jeter dans l'eau, suivant de très près leur mère. "L'eau est un peu froide pour certains", commente Cameron Inggs. En à peine une semaine, la vidéo a été vue plus de 40.000 fois.





Très convoité par les braconneurs



Encore en sécurité il y a une vingtaine d'années, le lion est aujourd'hui un animal menacé. Présent sur la plus grande partie de l'Afrique, dans le sud de l'Europe et au Moyen-Orient, jusque dans le nord-ouest de l'Inde, il est désormais réduit à des populations éparpillées en Afrique sub-saharienne. Selon un rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) publié en 2017, il ne reste plus que 20.000 lions dans le monde.

Le félin est notamment convoité par les braconneurs qui s'intéressent à ses dents, ses griffes mais aussi ses os, très prisés dans la médecine traditionnelle chinoise.