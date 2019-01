Les kangourous seraient chassés dans des conditions cruelles: Gaia demande aux supermarchés belges de ne plus en vendre

À l'occasion de la sortie d'un documentaire, l'association belge Gaia demande aux enseignes de la grande distribution belges de ne plus vendre de viande de kangourou. La Belgique est le plus gros importateur mondial, affirme Gaia.

Ce mardi, l'association Gaia a organisé la première belge du documentaire australien Kangaroo: a love-hate story, marquant ainsi le lancement d’une toute nouvelle campagne de l’organisation de défense des animaux. Son objectif : mettre un terme au commerce de la viande de kangourou dans notre pays. "La viande de kangourou est synonyme de maltraitance animale, accuse Michel Vandenbosch, le président de GAIA. Ça n’a rien à faire dans les rayons de nos supermarchés."



Chaque année, environ 1,6 million de kangourous sont chassés et tués dans des conditions particulièrement cruelles, indique l'association. Cette statistique fait du kangourou l’animal sauvage le plus chasse au monde, ajoute-t-elle. Malheureusement, la Belgique tient sa part de responsabilité dans le maintien de cette chasse commerciale, puisqu’elle est le premier importateur mondial de viande de kangourou pour la consommation humaine, déplore Gaia.



En 2016, notre pays a importé plus de 632 tonnes de viande de kangourou, ce qui représente environ 180.000 animaux. Ce nombre record fait de notre pays le plus grand importateur mondial de viande de kangourou, devant l’Allemagne et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, précise l'association Gaia. Il faut savoir qu’en Australie, le kangourou possède un double statut : d’une part, celui de "nuisible" à exterminer et, d’autre part, celui de ressource financière lucrative pour les autorités et l’industrie de la viande de kangourou. En corollaire de cette vision négative : la cruauté extrême dont sont victimes les kangourous lors de la chasse, indique Gaia.

Il n’est pas exagéré de dire que le gouvernement australien encourage activement la chasse aux kangourous. Pour la justifier, il avance divers arguments : "les kangourous sont en surpopulation", "ils sont néfastes aux fermiers parce qu’ils endommagent les pâtures". "Les études scientifiques réfutent complètement ces arguments", réagit Michel Vandenbosch. Les autorite´s re´alisent des de´comptes de population, qui sont vivement critique´s pour leur manque de rigueur. Pourtant, c’est sur la base de ces recensements que sont déterminés les quotas annuels de chasse."

La chasse aux kangourous a lieu la nuit, loin des regards. Aveuglés par les phares puissants des 4x4, les marsupiaux sont chassés au fusil. En théorie, la loi prévoit que les chasseurs doivent normalement tuer les animaux d’un tir à la tête. Dans la pratique, les tirs manqués sont inévitables. Les tirs au corps provoquent de terribles souffrances pour les kangourous. Les animaux blessés parviennent parfois a` s’enfuir, et sont alors condamnés a` une longue agonie.

GAIA demande aux chaînes Makro, Carrefour, Match, Spar, Cora et Delhaize de s’engager à ne plus proposer de viande de kangourou – suivant ainsi l’exemple volontaire de Aldi, Colruyt et Lidl.

En 2016, la chaîne de supermarchés ALDI Belgique a ainsi pris l’engagement clair de ne plus proposer de viande de kangourou dans ses magasins. « La chasse aux kangourous, qui ne respecte pas les animaux, nous a obligés à interdire la viande de kangourou dans les rayons de nos magasins », déclare Hans De Bremme, business unit director Corporate Responsability de ALDI Belgique. Mais les exemples de ce type sont encore rares, déplore GAIA. À la lecture de notre rapport, le lundi 28 janvier, Delhaize s’est engagé in extremis à stopper net la vente de viande de kangourou. "C’est un pas en avant, mais d’autres enseignes continuent d’entretenir ce marché au mépris de toute éthique, insiste le président de GAIA. Nous demandons que la Belgique interdise le commerce de viande de kangourou, en suivant le modèle de l’interdiction sur les produits issus de la chasse aux phoques."