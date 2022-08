La Chine teste désormais également les poissons et crustacés contre le Covid-19

(Belga) Les autorités sanitaires chinoises testent désormais également les poissons capturés en mer pour s'assurer qu'ils ne soient pas porteurs du SARS-Cov-2, dans l'espoir de limiter la propagation du coronavirus dans le pays.

Les vidéos des dépistages anti-Covid pratiqués sur des poissons dans la ville portuaire de Xiamen ont cumulé plusieurs milliers de vues et suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. "'Et si on plaçait les poissons infectés dans un centre de quarantaine", lance ainsi un internaute. Un représentant des autorités sanitaires de Xiamen, située dans le sud-est du pays, a confirmé que non seulement les pêcheurs étaient testés contre le Covid mais également ce qu'ils ont pêché, à savoir les poissons, crustacés et fruits de mer. "Tout ce qui entre dans le pays doit être testé", indique-t-on vendredi. Une telle procédure a été mise en place après que le district de Jimei a mis en garde, le mois dernier dans une nouvelle directive, contre le commerce illégal en mer avec des pêcheurs étrangers. Les autorités avaient alors exigé que les pêcheurs et leurs prises soient soumis à un test à leur arrivée sur terre. La politique chinoise de lutte contre le coronavirus est la plus stricte au monde. Alors que le reste du globe tente de vivre avec le virus, Pékin continue d'imposer à sa population de longues périodes de confinement et des dépistages massifs. (Belga)