La construction d'un aéroport au Portugal néfaste pour... des oiseaux belges: des chercheuses s'inquiètent

Le projet de construction d'un aéroport dans une zone marécageuse au près de Lisbonne pourrait avoir des conséquences néfastes pour des oiseaux de Belgique, ressort-il lundi d'une thèse de l'université de Bruxelles (VUB). Le lieu est crucial pour des millions d'oiseaux migrateurs.



Les chercheuses Lisa Partoens et Evelien Deboelpaep ont classé 700 zones marécageuses d'Europe et d'Afrique situées le long de l'axe de migration Atlantique-Est. Sur base de modèles de connectivité entre les zones, elles ont déterminé que le site envisagé pour l'aéroport lisboète est l'un des quinze marécages les plus importants pour les oiseaux. Il fait en outre partie du réseau de protection Natura 2000. "Sa disparition ne serait pas uniquement préjudiciable pour l'éco-système local, mais également pour des oiseaux typiques de Belgique comme la barge à queue noire et l'avocette élégante qui y font étape chaque année", souligne Lisa Partoens.