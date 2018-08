La fille de Yassine trouve une sauterelle GÉANTE à Courcelles: "Je n'avais jamais vu une bestiole pareille"

Il s'agit d'une "belle femelle" de l'espèce grande sauterelle verte dont la couleur permet de se fondre parmi la végétation par mimétisme. Elle est l'un des plus grands insectes d'Europe, renseigne Vincent Louwette, spécialistes des insectes auprès de l'association Natagora.

"Ma petite fille a trouvé un 'criquet' de 6,7 cm dans notre domicile. Est-ce dû au réchauffement climatique? C'est impressionnant, je n'avais jamais vu une bestiole pareille", a commenté Yassine, nous faisant parvenir une photo de l'insecte via le bouton orange Alertez-nous. Cet habitant de Courcelles (province de Hainaut) s'est demandé à quelle espèce précisément appartenait ce spécimen trouvé dans son appartement à la fin du mois de juillet.

Nous avons donc contacté Vincent Louwette, spécialiste des insectes pour l’association Natagora. Il a identifié une "Grande sauterelle verte" (Tettigonia viridissima) et il se réjouit que Yassine ait partagé cette photo. "Il est beau de s’interroger sur la nature qui nous entoure. Malheureusement, la majeure partie des gens ne le font qu'occasionnellement, comme par exemple, lorsqu’un insecte de grande taille surgit de l’inconnu pour se poser sur notre terrasse", confie-t-il.





"Un des plus grands insectes d'Europe"

Commune et abondante en été, la Grande sauterelle verte, qui s'est introduite dans le domicile de Yassine, peut se rendre "discrète" par sa forme et sa couleur "rappelant une feuille".

"Nous connaissons tous son chant typique qui nous accompagne d'août à septembre", poursuit Vincent Louwette. "Elle se fait entendre la nuit par un chant répétitif et strident comme une mitraillette. Elle est l'un des plus grands insectes d'Europe et est une prédatrice d'autres insectes."

Il espère ainsi que cet animal n'a pas fini ses jours dans cette boîte (voir photo). "Il s'agit d'une belle femelle. On peut voir son "sabre" à l’arrière de son corps qui lui sert à pondre dans la terre", ajoute-t-il.





Entend-on déjà au printemps le chant des criquets ou des sauterelles?

Le spécialiste des insectes pour l’association Natagora rappelle par ailleurs, à ceux qui se poseraient la question, qu'on entend les chants des criquets et des sauterelles uniquement en été. "Au printemps, au milieu des chants d'oiseaux et des bourgeons en fleurs, il n'y a pas de crissements d'orthoptères. La saison des parades nuptiales et des chants territoriaux aura lieu en été, à partir de fin juillet", conclut-il.