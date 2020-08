La naissance d'un orang-outan est attendue à Pairi Daiza pour la fin de l'année

(Belga) Une femelle orang-outan de Sumatra est actuellement en gestation à Pairi Daiza, a annoncé le zoo dans un communiqué mardi, à la veille de la Journée internationale dédiée à ce primate. Le petit devrait naître à la fin de l'année.

Sari (16 ans), une des deux femelles du parc animalier, vit avec le mâle Ujian (26 ans) et le petit Berani (4 ans). Un deuxième jeune devrait rejoindre l'enclos dans quelques mois. "Comme toute grossesse, la gestation d'une orang-outan est toujours délicate", précise Pairi Daiza. "Sari, aujourd'hui plus encore qu'hier, est donc suivie en permanence par tous ses soigneurs et les équipes vétérinaires du parc." Cette naissance est considérée comme un espoir pour cette espèce en danger critique d'extinction, victime du braconnage, de la déforestation et du réchauffement climatique, et dont à peine 14.000 spécimens vivent encore dans la nature. Au cours des 75 dernières années, les orangs-outans ont connu une baisse de 80% de leur population à l'état sauvage. "À ce rythme, inutile de préciser que sans réaction, ces animaux très intelligents auront bientôt complètement disparu dans la nature", rappelle Pairi Daiza, qui participe au programme international de conservation de l'orang-outan et soutient, par le biais de sa fondation, un projet de reboisement des forêts tropicales en Indonésie, où vivent ces grands singes. (Belga)