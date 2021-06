La NASA envoie des bébés pieuvres à la station spatiale internationale

(Belga) Selon la BBC, l'agence spatiale américaine (NASA), doit envoyer ce jeudi plus d'une centaine de bébés pieuvres ainsi que 5.000 animaux microscopiques à la station spatiale internationale (ISS).

Les animaux seront envoyés à l'ISS avec du matériel d'expérimentation à bord du lanceur Falcon 9 de Space X, la société spatiale d'Elon Musk, patron de Tesla. Les 128 bébés pieuvres seront utilisés pour des expériences visant à étudier les effets des voyages spatiaux sur les interactions entre les microbes et les animaux. La pieuvre a un système immunitaire comparable à celui de l'être humain. L'expérience aidera notamment à l'élaboration de mesures de sécurité pour la santé des astronautes durant de longs voyages spatiaux, a ajouté la NASA. "Les animaux ainsi que les humains ont besoin des microbes pour avoir un système digestif et immunitaire sain. Nous ne comprenons pas encore entièrement comment les voyages dans l'espace peuvent influencer positivement ces interactions" explique Jamie Fortser, chercheur en chef. Les pieuvres aideront à apporter une réponse "à ces questions importantes en matière de santé animale". Les petits animaux seront congelés avant d'entamer leur retour sur Terre. Ils seront accompagnés de 5.000 tardigrades (ou oursons d'eau). Au contraire de la plupart des autres formes de vie, ces animaux microscopiques peuvent survivre dans les conditions les plus extrêmes. Ils ont donc le profil idéal pour pouvoir observer la réaction des êtres vivants et leur adaptation aux conditions extrêmes. Le lancement est prévu à 19h29, heure belge, et sera retransmis en direct par la NASA. (Belga)