Lancement de Petrevolution TV, une plateforme Vod dédiée aux amoureux des animaux

Documentaires, reportages, émissions, séries: Petrevolution.tv, une plateforme VoD dédiée aux amoureux des animaux, qui se veut "engagée sans être militante", vient d'être lancée.

Pour 4,99 euros par mois, cette chaîne propose des centaines d'heures de vidéos animalières classées par catégories.

"C'est un format nouveau de la VoD avec une approche écolo et environnementale pour tous ceux que les animaux intéressent", a expliqué vendredi à l'AFP le vétérinaire et comportementaliste Thierry Bedossa, à l'origine de cette chaîne.

"On a sélectionné des thématiques relatives à l'environnement et à la bonne santé des animaux qui l'habitent et à celle aussi des animaux domestiques qui est liée à la santé humaine", estime-t-il.

Au programme donc des sujets sur la médecine vétérinaire et la protection animale. "On évoquera la maltraitance et la cruauté, comme l'élevage intensif et les abattoirs", a détaillé le vétérinaire engagé depuis bientôt 35 ans qui "essaiera de tenir des propos raisonnables et rationnels basés sur l'état des connaissances scientifiques".

Ainsi "pour expliquer pourquoi il faut mieux considérer les animaux, on fera intervenir de nombreux experts, des philosophes, des sociologues et des anthropologues", a-t-il commenté.

Pour parfaire leurs connaissances sur les chiens, les chats ou encore les chevaux, les abonnés découvriront des conseils d’experts, pourront suivre le quotidien d’une clinique vétérinaire ou encore regarder des documentaires et reportages.

"Chaque jour, on produira des contenus originaux à la clinique et dans une ferme refuge pour évoquer des problématiques relatives à la santé et au comportement des animaux", a-t-il dit.