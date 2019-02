Le petit Vincent découvre une araignée VERTE (photo): mais quel est cet animal?

Vincent, 9 ans, grand amateur de petites bestioles, a fait une découverte qui l'a intrigué alors qu'il sortait de la voiture avec son père à La Hulpe dans le Brabant wallon. Une minuscule petite araignée se trouvait sur le joint en caoutchouc du cadre de la portière. Sa vue aiguisée d'enfant a repéré une étrange particularité. L'animal à huit pattes est... vert. Une souris verte existe dans une chanson. Mais une araignée verte ? Vient-elle de Mars? Le père de Vincent a dégainé son smartphone et pris l'arachnide en photo avant de nous l'envoyer via le bouton orange Alertez-nous pour identification. Pendant ce temps, Vincent, nous raconte son père, a pris l'animal entre ses doigts et l'a déposé dans les feuilles séchées du bord de la route.

Nous avons transmis le cliché de l'étrange animal à Arnaud Henrard, spécialiste des araignées à l’université catholique de Louvain et au sein du Musée royal de l'Afrique centrale. "La photo est assez floue mais on peut toutefois y reconnaitre une Diaea dorsata. C'est une araignée appartenant à la famille des Thomisides, que l'on appelle couramment araignées-crabes", nous a-t-il vite répondu. "Ces araignées ne tissent pas de toile pour capturer leur proie: elles se tiennent à l'affût dans la végétation, sur des feuilles ou des fleurs, bien confondues grâce à sa teinte verdâtre, et se servent de leur grandes pattes avant pour agripper leur proie et ensuite injecter leur venin paralysant. Elles peuvent ainsi capturer des proies bien plus grosses qu'elles", raconte le docteur en biologie.

Mais que fait-elle si tôt dans l'année dehors ? Est-ce normal ? "Cette araignée passe régulièrement l'hiver sous l'écorce des arbres. Elle hiverne au stade juvénile et devient adulte au printemps. Avec le redoux qu'il fait actuellement, et pour peu qu'elle soit dérangée, il se peut qu'elle vagabonde un peu le temps de retrouver un endroit tranquille", a supposé Arnaud Henrard.