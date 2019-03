Le rôle capital des hiboux et des chouettes pour l'environnement: "S’il n’y a pas de rapaces, il y a un problème quelque part"

Ce samedi, Natagora organise La Nuit des Chouettes. Didier Samyn, un bénévole de l’association de protection de l’environnement, est venu nous en parler dans le RTL INFO 13H. Il a répondu aux différentes questions de notre journaliste Simon François.

Simon François: les naturalistes de Natagora organisent des balades guidées un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. L’occasion pour tous d’observer et surtout d’entendre les hiboux et les chouettes de nos régions?

Didier Samyn: "Nous allons surtout pouvoir les entendre ce qui n’est pas garanti car cela dépend du climat. Mais globalement, on choisit des endroits appropriés. Le public sera ravi. On va entendre la chouette chevechres très certainement avec son chant un peu miaulé et la hulotte. Ce sont les deux grandes voix. Il y en a une qui est beaucoup plus discrète, c’est la chouette effrée, qui vont va peut-être entendre. Pour le hibou moyen duc, c’est un peu moins évident. Il se fait silencieux et nous sommes un peu tard dans la saison."





S.F.: ces rapaces remplissent un rôle capital pour la biodiversité. En gros, qui dit hiboux dit bonne santé des écosystèmes?

D.S.: "Tout à fait, ces rapaces sont au sommet d’une pyramide alimentaire. Ils sont les témoins d’une bonne santé de l’environnement. S’il n’y a pas de rapaces, il y a un problème quelque part. Il faut savoir qu’ils peuvent être impactés notamment par des pratiques agriculturales. Mais aussi par des pertes d’habitats et la qualité de l’environnement. C’est un problème un peu général."





S.F.: la protection de la biodiversité, c’est un thème qui intéresse manifestement de plus en plus de gens.

D.S.: "Oui je crois qu’il y a une forte demande de la part du public de reprendre contact avec la nature et d’accéder au monde de la nuit, qui est particulier. Cela nous interpelle et nous ramène à nos fondements. Les groupes vont être guidés par des ornithologues, qui vont pouvoir on retrouve telle espèce dans tel paysage. Ce sont des informations que vont recevoir le public. Ce sera un grand moment de découverte."

Le programme complet des activités de "La Nuit des Chouettes" est disponible sur le site de Natagora.