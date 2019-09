Le Zoo d'Anvers compte un nouveau pensionnaire: un adorable bébé tapir a vu le jour (photos)

Samedi soir, à 23h15, un tapir de Malaisie a donné naissance à son troisième petit. L'accouchement s'est très bien déroulé.

Le Zoo d'Anvers vient d'annoncer la bonne nouvelle. Un magnifique bébé tapir est né ce samedi. Selon le Zoo, l'accouchement n'a duré que dix minutes et s'est très bien déroulé. La maman, appelé Nakal, se porte très bien, comme son bébé, qui gambade déjà joyeusement.

C'est le huitième tapir né au Zoo d'Anvers, et le troisième bébé de Nakal. Les visiteurs peuvent déjà découvrir l'animal à la nurserie. "Nakal est une maman extraordinaire, elle est naturellement douée, confie Lynn, soigneur. C'est aussi une maman expérimentée. Elle est aujourd'hui beaucoup plus sociable avec les soigneurs qu'elle ne l'était lors de la naissance de ses deux précédents bébés. Nous surveillons de près maman Nakal et le bébé tapir, mais jusqu'à présent, tout se déroule comme sur des roulettes ! Nous sommes extrêmement contents."

Le sexe du petit n'est pas encore connu. D'après le zoo, il faudra attendre ses premières urines. Les soigneurs proposeront ensuite aux visiteurs de voter pour l'un de leurs deux prénoms préférés via la page Facebook de l'établissement.

Le tapir de Malaisie est un animal menacé. Il s'agit de la plus grande espèce de tapir.



© Zoo d'Anvers