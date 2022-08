Les animaux de nos jardins souffrent des fortes chaleurs: comment les aider?

En ces temps de fortes chaleurs, les animaux sont également impactés. Et notamment ceux qui se cachent dans nos jardins ou sur nos balcons. Oiseaux, écureuils ou insectes ont soif. Voici quelques conseils pour les aider.

A cause de la sécheresse, les oiseaux, les insectes et les petits animaux cherchent de l’eau, surtout en ville. Les mares des jardins deviennent des ressources précieuses. "Quand on en installe une, c’est une explosion de biodiversité. Il y a toute une vie qui va se développer lié au monde aquatique, à l’eau", explique Milan Lassman, assistant de projet réseau nature Bruxelles chez Natagora.

Une simple coupelle en eau pour les oiseaux

Mais si vous n’avez l’espace ou l’envie de creuser une mare, une alternative s’offre à vous. "Pour les oiseaux, une simple coupelle en eau que vous pouvez remplacer tous les jours pour éviter qu’elle se contamine. Vous pouvez la placer en hauteur et de manière isolée. Evitez que la coupole soit à proximité d’un arbre pour qu’un chat puisse y accéder", conseille-t-il.

Pour accueillir les insectes, n’hésitez pas aussi à placer des pierres ou des branches dans l’eau pour qu’ils puissent venir s’y poser.

Et pour les petits mammifères ?

"Quand on pense à des petits mammifères comme le hérisson, l’écureuil, les amphibiens, là on va pouvoir utiliser des abreuvoirs au sol. Il faut du coup faire en sorte que cela ne soit pas abrupt au niveau de la pente, tout simplement pour que l’animal puisse s’abreuver et ressortir sans danger", indique Milan Lassman.

Enfin, quand tout ce petit monde animal viendra boire chez vous, pensez à prendre le temps de les observer.