Les chiens et leurs pouvoirs thérapeutiques au menu de "Tout s'explique"

Ce soir, l’émission « Tout s’explique » s’intéressera particulièrement aux chiens qui s'occupent des personnes malades. Certains sont entraînés pour aider, prévenir et sauver les malades.

Heidi veille sur Matteo 24h/24. Le jeune garçon est atteint du diabète de type 1: une maladie qui provoque des crises d’hypo et d’hyperglycémie. La chienne a été entraînée pour éviter ces crises.

Sur un coton, il y a la salive de Matteo prélevée lorsqu’il fait une crise de diabète. En le sentant, Heidi réagit en quelques secondes. "Là, elle sent le coton, donc elle sent que Matteo est en hypo, explique le papa de Matteo. Elle le marque en sautant et en grattant avec ses petites pattes."

En le prévenant ainsi avant une crise, la chienne pourrait bien sauver la vie du jeune garçon. "Vraiment ça me rassure, confie Matteo. Elle a vraiment changé ma vie en bien."

L'émission est diffusé à 19h45 sur RTL TVI.