Les Chiliens confinés, un COUGAR se balade dans la rue (vidéo)

Un cougar a surpris les Chiliens dans la région de Santiago. Repéré dans le patio d'une maison, l'animal est sans doute descendu des montagnes à la recherche d'eau et de nourriture.

Il s'agit du sixième cougar repéré dans les rues du Chili depuis le début du confinement. Selon les témoins qui l'ont aperçu, l'animal semblait désorienté et effrayé. Il a été découvert dans le patio d'une maison, avant de se rendre dans la rue. Des membres du service de l'agriculture et de l'élevage ont réussi à attraper l'animal grâce à une fléchette tranquillisante pour le calmer.

Le cougar a été emmené au zoo de la ville pour un contrôle vétérinaire, avant d'être relâché dans la nature. Selon les médias locaux, il avait en effet été blessé après avoir sauté par-dessus une clôture électrifiée et être tombé dans une piscine.

L'animal serait descendu des montagnes à la recherche de nourriture et d'eau, devenus plus rares à cause d'une sécheresse qui dure depuis plusieurs décennies.