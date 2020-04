Les loups Noëlla et August attendent des petits

La louve Noëlla et le loup August attendent des petits, annonce la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA) sur sa page Facebook.



"Grâce à de récentes images de l'INBO - l'Institut flamand de recherche sur la nature et la forêt -, je suis fière d'annoncer que la louve Noëlla et le loup August attendent des louveteaux! La naissance des petits ne tardera pas à arriver", a déclaré la ministre. Durant les premières semaines qui suivent la naissance, les loups devraient mener une existence discrète. On ne peut donc espérer apercevoir les petits qu'au bout de quelques mois, lorsque les jeunes loups les accompagneront sur leur territoire. "La zone de repos que j'ai définie pour nos loups flamands, qui consiste principalement en des domaines militaires inaccessibles et en de vastes réserves naturelles dans le Limbourg, porte ses fruits. Dans les semaines et les mois à venir, elle sera strictement surveillée pour éviter à Noëlla le même sort que la louve Naya (qui avait été tuée alors qu'elle portait probablement des petits, NDLR). Évitons tous ces endroits pendant un certain temps et laissons les loups se reposer", écrit Zuhal Demir sur Facebook.

La ministre appelle par ailleurs les propriétaires de moutons, de chèvres, d'alpagas et d'autres petits animaux à utiliser les subventions disponibles via l'agence Natuur en Bos pour protéger leurs animaux en toute sécurité. "Parce que vivre avec ces beaux loups est possible, si nous faisons les interventions nécessaires", conclut Zuhal Demir.