Les photos incroyables du recensement dans plusieurs zoos d'Europe

En ce début 2019, les zoos entreprennent leur recensement. Ça implique non seulement de compter les animaux, mais aussi de les mesurer et de les peser. Pas toujours simple comme vous pouvez le voir dans la galerie photo ci-dessous.

On y découvre d'abord des pingouins de Humboldt du ZSL London Zoo, dans le centre de la capitale britannique. Outre-manche, ce recensement annuel est obligatoire pour renouveler la licence du zoo. Viennent ensuite les chameaux Genghis et Noemi, particulièrement intrigués par la présence de leur gardien Micky Tiley. Puis les saïmiri et de nouveau les pingouins.



Direction ensuite l'Allemagne, avec l'Adventure Zoo de Hanovre. On y découvre la façon de mesurer une mante religieuse indienne, puis on se rend au Sea Life de Timmendorfer Strand, sur la mer Baltique, pour voir le soigneur Oliver Volz, en combinaison de plongée, mesurer la tortue de mer Speedy avec une latte géante. Retour ensuite à Hanovre où deux gardiens doivent employer une latte bien plus grande encore. Et pour cause : il faut mesurer Niobe la girafe ! Enfin, c'est à Gelsenkirchen, au Zoom Erlebniswelt, qu'on retrouve Helmut, une Tortue sillonnée de 22 ans qui mesure 90 centimètre et passe sur la balance pour ses 85 kilos!