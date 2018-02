Les ratons laveurs envahissent nos villes et nos campagnes: sont-ils devenus nuisibles et faut-il les éliminer?

À Paris, ce sont les rats qui prolifèrent, en Wallonie, ce sont les ratons laveurs qui envahissent nos villes et nos campagnes. Ils sont des dizaines de milliers à proliférer et sont visibles, maintenant, jusqu'aux portes de Bruxelles, en forêt de Soignes, notamment.





"On envisage de mettre en place des actions de lutte"



Cette augmentation pose problème, car les ratons laveurs adorent fouiller dans les poubelles. C'est une espèce opportuniste qui grignote tout ce qu'elle trouve. Tant et si bien que la direction "Nature et Forêt" envisage un plan de régulation. "On commence à avoir des plaintes par des citoyens, par des gens qui voient le raton-laveur fréquenter leur jardin ou leur maison. Au niveau biodiversité, même si on avait déjà des densités importantes, on n’a pas pu mettre en évidence, à ce stade, de nuisance forte sur des espèces qui seraient déjà menacées. On n’exclut pas, effectivement, à l’avenir, que certaines espèces déjà sensibilisées puissent diminuer encore suite au développement du raton laveur et c’est pourquoi on envisage de mettre en place des actions de lutte dans les zones où ces espèces se rencontrent encore", a expliqué Etienne Branquart de la cellule "Espèce invasives" en Wallonie, au micro de Guillaume Fraikin pour Bel RTL.