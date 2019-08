Les serpents sont de sortie en cette période estivale: quelle attitude adopter si vous faites cette rencontre inattendue?

En ce moment, vous pourriez bien faire une rencontre peu agréable dans votre jardin.

Les serpents sont de sortie. L'été étant leur période de reproduction, les animaux sortent et sont parfois repérés par des habitants apeurés. Durant la période estivale, les femelles vont faire leur nid dans de la matière organique comme des composts. Il n'y en a pas plus cette année mais avec le mois de juin humide, ils sortent plus.

"Les femelles qui vont pondre les œufs sont beaucoup plus grandes et grosses que les mâles. Elles sont donc plus vite repérées car elles sont vraiment plus impressionnantes. Les plus grands animaux font plus d'un mètre mais la grosse majorité est beaucoup plus petite. A la naissance, les serpents font la taille d'un crayon", nous éclaire Eric Graitson, spécialiste des reptiles à Natagora.





"Tout appel est pris au sérieux"



Le serpent le plus vu et le plus courant est une couleuvre à collier. C'est une espèce protégée et inoffensive. Elle ressemble à la vipère péliade qui elle, est vénéneuse et agressive.

Si vous tombez sur un reptile, plusieurs pratiques sont à adopter comme nous l'explique Philippe Schutter, responsable de la sécurité civile animalière sur la Province de Liège. "La première chose à faire est de ne pas paniquer. Mieux vaut ne pas approcher l'animal. On peut ensuite tenter la photo pour l'identification. Enfin, il ne faut pas hésiter à appeler les services de pompiers. Tout appel est pris au sérieux et une identification est automatiquement faite", nous explique-t-il.