Avec les fortes pluies, ces animaux pullulent dans les jardins.

Une météo capricieuse et les limaces et les escargots sont de sortie dans vos potagers, prêts à dévorer vos légumes. Comment s’en débarrasser ? Laurent Minet, chargé de projets au Centre Technique Horticole de Gembloux et spécialiste des mollusques, nous dévoile sa méthode miracle : "Le fameux coup du piège à bière fonctionne très bien. Il suffit d’enterrer un récipient au ras du sol avec quelques centimètres de bière dans ce récipient. Ils sont très attirés par l’odeur, probablement de levure, qui émane de la bière. Et ils viennent se noyer dedans."

Oubliez les remèdes de grand-mère, le vinaigre ou le marc à café ne fonctionne pas lorsqu’il fait humide. Privilégiez peut-être une technique plus douce, comme un refuge avec quelques produits pour les attirer. "Comme de la laitue, du concombre, des pommes, des légumes et des fruits assez juteux, assez riches en eau qui vont les attirer, qu’on met dans des endroits plus sombres ou en dessous d’un pot en terre cuite, d’une tuile ou d’une plaque dans le jardin.", poursuit le spécialiste des mollusques.

Une autre méthode traditionnelle, plutôt radicale : l’utilisation de granulés bio empoissonnés, à disperser quatre fois par an dans votre potager. "Vous étendez ça sur votre jardin ou près de vos plantations. La limace vient, mange ce produit-là, et puis elle repart mourir tout simplement. Elle ne sait plus s’alimenter correctement et elle meurt", explique Pascal Gauthier, responsable jardin dans un magasin de bricolage.

Enfin, dernière question posée à notre spécialiste des gastéropodes : "La technique ‘jeter chez le voisin’, vous en pensez quoi ?". "Ce n’est pas sympa pour le voisin et il faut que le voisin soit suffisamment éloigné pour ne pas que les limaces et escargots risquent de revenir chez vous", répond Laurent Minet.

Rappelons tout de même que ces petites bêtes font partie de notre écosystème. Et que des prédateurs comme le hérisson, l’orvet et le crapaud sont censés s’en occuper naturellement.