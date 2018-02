Mais que fait ce paon au check-in des bagages de l'aéroport de Newark? (vidéo)

Un paon, prénommé Dexter, a été récemment aperçu près des comptoirs d'enregistrement des bagages à l’aéroport Newark-Liberty International. Selon un blog de voyage, Live and Let’s fly, la propriétaire du paon, qui n’a pas été identifiée et qui devait aller du New Jersey à Los Angeles, a tenté d’acheter un deuxième billet d’avion pour son animal de compagnie. Elle le décrivait comme un soutien émotionnel, mais United Airlines a refusé.





Les animaux sont parfois admis



Certaines compagnies aériennes acceptent parfois de laisser monter à bord des animaux en tant que soutien émotionnel de personnes handicapées ou victimes de troubles mentaux. En effet, ces animaux ont tendance à les rassurer. Mais pour United Airlines, Dexter dépassait les dimensions et le poids admis.