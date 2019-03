Mignon: 3 oursons sauvés d'une mort certaine après que leur mère ait été tuée par des braconniers (vidéo)

Mercredi 20 mars, trois jeunes oursons ont profité de la douceur du printemps pour se dégourdir les pattes dans un centre de sauvetage d'espèces sauvages situé à Vladivostok, dans l'extrême-est de la Russie, près de la frontière avec la Corée du Nord.

C'est la zoologiste du centre, Yekaterina Blidchenko, qui s'occupe des petits, qui les a filmés en train de jouer et de courir ensemble. Ces 3 oursons, une femelle et deux mâles, sont orphelins. Ils ont été amenés au centre de sauvetage de la faune par la population locale.



L'un d'eux a été sauvé dans sa tanière par des bûcherons après que sa mère ait été tuée par des braconniers. Les deux autres ont été retrouvés seuls par un apiculteur local dans la forêt. L'homme a déclaré au centre de secours qu'il ne savait pas ce qui était arrivé à leur mère.



L'ours brun est inscrit sur la liste des espèces menacées de la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), avec environ 110.000 ours adultes présumés à l'état sauvage.