Moka, le jeune tigre découvert par les douanes américaines à l'arrière d'une voiture à la frontière mexicaine, a été opéré

Les jeunes tigres Moka et Rakan sont enfin réunis après plusieurs semaines de séparation. Moka a dû être opéré pour réparer une adhésion intestinale, mais il semble maintenant avoir complètement récupéré. Les deux amis ont été vus en train de s’amuser dans leur espace du zoo de San Diego.



Même si Moka et Rakan se ressemblent, Mokal est un tigre du Bengale alors que Rakan est un tigre de Sumatran avec des couleurs plus sombres et des rayures plus rapprochées.



Moka avait été découvert par les douanes américaines à la frontière avec le Mexique à l’arrière d’une voiture. Il n’était âgé que de six semaines et avait été confié au zoo de San Diego.