Moment d'émotion pour Anthony et Bobo: cet homme et son chien se retrouvent après plusieurs semaines de séparation (vidéo)

Anthony est un artiste de Memphis qui s'est retrouvé à la rue après quelques événements douloureux dans sa vie. Il n'avait pas d'endroit où vivre, ni de quoi manger… mais il pouvait compter sur son meilleur ami, un adorable chien nommé Bobo.

Il y a quelques semaines, Anthony s'est réveillé et a constaté que Bobo avait disparu. Il s'est immédiatement mis à sa recherche, avec quelques amis. Ils ont fait des affiches et les ont placardées partout dans la ville.

C'est une employée du refuge Memphis Animal Services qui a reconnu Bobo. Le chien y était et c'est là que l'homme et son animal ont pu se retrouver. Des retrouvailles très émouvantes filmées par l'équipe du refuge. Heureux, le chien a directement sauté dans les bras de son maître qui ne l'a plus lâché.