Morts de baleines en Argentine: un phénomène "naturel" qui devrait s'estomper

Deux baleines de plus sont mortes dans la Péninsule de Valdez, au sud de l'Argentine, portant à 15 une série inhabituelle en deux semaines, mais le phénomène, sans doute lié à une micro-algue toxique, devrait s'estomper à court terme, selon des relevés récents.

L'Institut de conservation des baleines (ICB) a confirmé vendredi avoir recensé 15 corps de cétacés depuis le 24 septembre dans les eaux du Golfe Nuevo de la péninsule, et dit "ne pas exclure que de nouveaux cas soient signalés dans les prochains jours". En l'absence de lésions anormales ou traumatiques, et étant donné "le bon état général" des animaux morts examinés, l'hypothèse privilégiée est celle d'une "intoxication par prolifération de micro-algues nocives", un phénomène connu comme la "marée rouge". Des analyses sont en cours pour confirmer l'hypothèse. Ce phénomène naturel, en partie saisonnier, est lié à une conjonction de facteurs tels que la température de l'eau, la luminosité, l'acidité ou la salinité. Il voit proliférer des micro-algues, contenant pour certaines des biotoxines naturelles, et qui abondent dans le phytoplancton qu'ingèrent les baleines. Or, ces tous derniers jours, les relevés de toxines dans les eaux du golfe Nuevo montrent qu'elles "ont beaucoup baissé", de 6 à 7 fois, on peut donc "s'attendre à ce que ce (phénomène) touche à sa fin", a déclaré Fernando Bersano, directeur de la Faune et Flore de la province de Chubut. Il rappelle que le phénomène de la marée rouge est récurrent dans le golfe Nuevo, et qu'"on ne peut pas prévenir ou prédire le degré de toxicité ni combien de temps cela va durer. C'est un cycle, et à présent on s'attend à ce qu'il s'achève". La recommandation au public de ne pas ramasser ou consommer des mollusques bivalves, qui tendent à concentrer les biotoxines, restait cependant pour l'instant en vigueur.