Naissance de Jack l'éléphanteau au parc de loisir du Pal

Après Tom et Jade, voici Jack: la naissance de cet éléphanteau de 129,5 kilos et 89 centimètres est arrivée à point nommé pour saluer la réouverture du Pal, parc d'attractions situé à Saint-Pourçain-sur-Besbre (Allier).

Également réserve animalière, le parc, qui accueille 600.000 visiteurs par an, doit rouvrir le 9 juin.

Le petit mâle né le 16 mai, a été porté 22 mois par sa mère Nina, une éléphante d'Asie. "Il s'agit de son troisième bébé après Jade, née en mai 2008, et Tom, en mars 2014", précise le Pal dans un communiqué.

La mise bas qui a duré 30 minutes a été "rapide, efficace et sans nous", explique Rosemary Moigno, la vétérinaire du parc.

L’équipe des soigneurs est venue sur les lieux "afin d’aider le petit à se lever en le massant et à trouver la mamelle".

Son frère Tom, qui était présent, "est resté calme. Il est venu +sentir+ son petit frère au bout de 4 heures", explique le parc.

Nina "s’occupe très bien de Jack, mère et fils pourront rejoindre la harde" composée de Tom, son père Upali, sa grand-mère et une autre femelle "dès la réouverture le 9 juin si les températures le permettent", annonce-t-il.

La mère de Jack s'était remise d’une double fracture à la jambe, une première mondiale réalisée par les équipes vétérinaires et soigneurs du parc en 2016.

Une plaine de deux hectares et un bâtiment de 1.200 mètres carrés accueillent la famille d’éléphants d'Asie, l’un des seuls groupes reproducteurs en France.

Cette naissance s'inscrit dans le cadre des programmes de conservation européens auxquels participe le Pal, qui permettent de "développer le patrimoine génétique des espèces menacées et de favoriser la reproduction tout en évitant le risque de consanguinité", a expliqué à l'AFP le directeur du parc Arnaud Bennet.

Le Pal, une des rares structures en Europe à la fois parc zoologique et parc d'attractions, est le cinquième parc le plus visité de France, après Disneyland Paris, le Puy du Fou, le Parc Astérix et le Futuroscope, selon le Syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (SNELAC).