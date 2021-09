Naissance inattendue de deux lionceaux d'Afrique au zoo d'Amnéville

Deux lionceaux sont nés le 22 août au zoo d'Amnéville (Moselle), une naissance "surprise" vu l'âge de leurs parents, des lions d'Afrique âgés de 17 ans pour le mâle et 12 ans pour la femelle, a annoncé le parc animalier.

La naissance s'est déroulée sous les yeux des visiteurs, a précisé le zoo dans un communiqué, dont les équipes ne "s'attendaient pas à une nouvelle naissance de ce couple au vu de l'âge avancé du mâle".

Un lion d'Afrique vit en effet jusqu'à 12 ans "en milieu naturel".

Le zoo a salué "une bonne nouvelle pour la préservation des lions d'Afrique", une espèce menacée dont il ne reste que 35.000 spécimens en Afrique, selon le communiqué.

Les deux petits, un mâle et une femelle, sont "en parfaite santé", et ont été placés "à l'abri des regards" avec leur mère, le temps qu'ils soient sevrés et vaccinés.

Le zoo a aussi annoncé que le public pourra "bientôt" choisir leurs prénoms sur les réseaux sociaux.