Nos animaux de compagnie souffrent aussi de la chaleur: voici quelques conseils pour les aider à la supporter

Les fortes chaleurs perdurent depuis plusieurs semaines maintenant. Pour supporter au mieux cette période estivale, mieux vaut ménager ses efforts aux heures les plus chaudes. De plus, il reste très important de s'hydrater.

Nos animaux de compagnie souffrent également de cette chaleur. Et on le sait, bien, cela ne sert pas à grand chose de leur dire de bien s'hydrater et de rester au frais. Comment les aider à affronter ces températures et à éviter le coup de chaud ? La vétérinaire Emmanuelle Delcéro nous prodigue quelques conseils.

"Les animaux souffrent de la chaleur, même plus que les humains car ils régulent mal leur température. Ils ont du mal à se refroidir puisqu'ils ne transpirent pas", assure la vétérinaire.





Une alimentation réhydratée



Avant de sortir le chien, il est donc conseiller de l'humidifier. "On le détrempe", explique Emmanuelle Delcéro. Avant d'ajouter: "Pour un chat, on peut doucement parce qu'ils aiment moins, passer un gant humide et frais notamment au niveau de la tête et des oreilles".

Au vu des fortes chaleurs, les animaux perdent l'appétit. Il est donc conseillé de les aider en leur donnant une alimentation réhydratée.

"Pour le chat, on donne de la pâtée et des petits sachets qui font qu'il y a déjà 80% d'eau dans l'aliment. Pour le chien, on peut faire la même chose ou simplement réhydrater les croquettes en faisant de grosses soupes, de façon à ce que l'animal s'hydrate sans avoir à se fatiguer", éclaire la vétérinaire.