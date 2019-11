Nouvelle naissance à Pairi Daiza: un potoroo à long nez a vu le jour dans le parc (vidéo)

"Saviez-vous qu'un petit potoroo à long nez est né à Pairi Daiza récemment?", a écrit le parc animalier sur sa page Facebook.

C'est Fifille, 4 ans, qui a donné naissance à son premier petit. "Ces ravissants petits marsupiaux résident dans le bâtiment où se trouvent les koalas, dans le Cap Austral", explique Pairi Daiza sur sa page Facebook.

L'animal est une espèce classée "quasi menacée" sur la liste rouge de l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). "Même si le petit se porte très bien pour l'instant, nos équipes restent prudentes car les premières semaines qui précèdent la naissance sont toujours délicates. Nos soigneurs attendent donc que le jeune grandisse un peu avant de l’examiner et déterminer son sexe, entre autres."

Le potoroo à long nez est un mammifère qui fait partie de la famille des rats-kangourous. Il est originaire du Sud-Est de l'Australie et du nord de la Tasmanie. Il vit dans un habitat forestier, est omnivore et mange notamment des insectes, des larves ou encore des racines et tubercules.