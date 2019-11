Pairi Daiza: grande nouvelle pour les soigneurs du bébé panda mâle

(c) @Jardindesmondes

Ce samedi, le parc Pairi Daiza publiait de nouvelles photos de "Baby Boy", un des deux bébés panda né il y a trois mois. C'est avec surprise que les visiteurs ont pu apercevoir les premières dents du jeune mâle qui a décidément bien grandi en très peu de temps.



Vous devez Un poste Facebook a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Avec la naissance de "Baby Boy" et "Baby Girl", Pairi Daiza abrite désormais cinq pandas géants. Prêtés pour 15 ans par la Chine, la femelle Hao Hao et son compagnon Xing Hui avaient été accueillis en grande pompe à Brugelette en février 2014 et sont rapidement devenus l'une des principales attractions du parc.

Ces deux bébés pandas attendent encore de recevoir un prénom, et il est temps de remédier à la situation. Sur la page Facebook de Pairi Daiza, le parc vous invite à voter pour vos prénoms préférés.