Pairi Daiza: les deux petits rhinocéros blancs attendus avant la fin de l'année

Les deux naissances de rhinocéros blancs du sud attendues à Pairi Daiza devraient intervenir avant la fin de l'année, annonce ce mercredi le parc animalier. Les grossesses, naturelles, de Madiba et Elie avaient été annoncées en février dernier.

La période de gestation de l'espèce, classée en menace proche sur la liste rouge de l'International Union for Conservation of Nature, est de 16 à 18 mois. Le premier petit nouveau pensionnaire du parc devrait pointer la bout de sa (future) corne à l'automne, tandis que le second est attendu en fin d'année.

Pairi Daiza participe au programme "European Endangered species Programme" pour l'espèce, notamment en aidant à la conservation et à la préservation de son patrimoine génétique et en informant les visiteurs des menaces qui pèsent sur elle.

Le rhinocéros blanc du sud a échappé de peu à l'extinction complète en milieu naturel: au XXe siècle il ne restait plus que quelques centaines d'individus. Les efforts consentis par différents acteurs ont permis d'augmenter leur nombre à quelque 18.000, mais ils restent bien souvent victimes de braconnage.

Les braconniers ont d'ailleurs eu le cuir de leurs cousins rhinocéros blancs du nord, dont il ne subsiste plus que deux individus, femelles. Le dernier mâle s'est éteint l'an dernier.

Elie a déjà eu un petit, Sethemba, né en 2016, qui a été transféré dans un zoo de Malaga (Espagne) dans le cadre du programme européen d'élevage en captivité.